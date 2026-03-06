;

Lección para la ANFP: el gesto de ANFA con el dinero de la final entre Lota Schwager y Comunal Cabrero

El presidente de la ANFA, Elías Vistoso, hizo un importante anuncio sobre la recaudación económica asociada al partido.

Daniel Ramírez

Instagram Lota Schwager

Instagram Lota Schwager

Lota Schwager y Comunal Cabrero disputarán este sábado una final única por el ascenso a la Segunda División Profesional. Este decisivo duelo se jugará a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En la antesala del encuentro, desde la ANFA hicieron un importe anuncio sobre la recaudación económica asociada al partido.

En conversación con Sabes Deportes, el presidente de la ANFA, Elías Vistoso, confirmó que el dinero de la final “se repartirá en partes iguales para ambos clubes. Todo será para los clubes”.

“Para nosotros como ANFA el tema económico no es relevante. Somos los administradores del partido, nos encargamos de cancelar los gastos por guardias, además del uso del estadio, iluminación y todo lo que significa la creación del evento. ANFA se lleva el trabajo, pero no queda ningún peso en nuestras arcas”, agregó Vistoso.

Esta gestión de la ANFA contrasta por completo con lo que ocurrió en la final entre Deportes Concepción y Melipilla por el ascenso a la Primera B en 2024. En esa oportunidad, la ANFP se quedó con todo el dinero de la recaudación.

