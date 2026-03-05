;

VIDEO. Tras ganar en la Libertadores: técnico de O’Higgins revela cómo enfrentarán a la UC por el torneo nacional

Posterior al duelo contra Deportes Tolima, Lucas Bovaglio mencionó un detalle no menor sobre el choque contra los “Cruzados”.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

O’Higgins avanza por el continente: este miércoles dio un paso más para meterse en la fase de grupos de Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima en Rancagua.

Con la mirada puesta en la máxima justa continental, este sábado asoma el choque contra Universidad Católica en El Teniente, válido por la sexta fecha del campeonato nacional.

El técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, comentó en conferencia de prensa sensaciones de la victoria frente al cuadro colombiano y mencionó detalles sobre cómo se prepararán para recibir a los “Cruzados”, que buscan esos tres puntos para llegar a la cima de la tabla.

Valoro haber conseguido el primer objetivo que teníamos hoy, que era ganar, y que además mantuvimos nuevamente el cero en nuestro arco. Hay que tener en cuenta también el calibre del rival al que enfrentamos, que hace mejores partidos de visitante que de local, entonces lo de esta noche no era una tarea sencilla”, expresó el argentino.

Finalmente, dio un dato sobre el duelo que se avecina contra la UC, señalando que “será difícil repetir el mismo equipo el sábado”.

De esta manera, el “Capo de Provincia” podría enfrentar a los dirigidos por Daniel Garnero con un equipo alternativo, concentrando así todas sus fuerzas en el torneo internacional.

