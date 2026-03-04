;

Garnero es castigado por el Tribunal de Disciplina tras su expulsión ante Ñublense

Además, Universidad Católica también deberá comparecer en la próxima reunión de la orgánica.

Garnero es castigado por el Tribunal de Disciplina tras su expulsión ante Ñublense

/ ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó las determinaciones de su última sesión respecto a los incidentes que marcaron la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Uno de los elementos a resolver era los conflictos tras el controvertido triunfo de la UC sobre Ñublense.

Al respecto, Pablo Calderón y Diego Céspedes, que vieron la roja en Chillán, quedaron con una fecha de suspensión.

A ellos hay que sumar al DT cruzado Daniel Garnero, que también deberá cumplir un partido de castigo.

Así las cosas, la UC jugará ante O’Higgins sin su entrenador. Y, para peor, representantes del club deberán presentarse en la próxima sesión del Tribunal de Disciplina luego que el arquero Vicente Bernedo fue denunciado por problemas con el uso antirreglamentario de medias.

