“Tengo temor, me miran con malos ojos”: los mensajes que envió cabo horas antes de fallecer en Punta Arenas durante entrenamiento del Ejército

La muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, ocurrida durante un ejercicio militar en Punta Arenas, sumó nuevos antecedentes luego de que su familia revelara mensajes que el suboficial envió horas antes del hecho, en los que expresaba temor y denunciaba malos tratos en su unidad.

El joven, de 25 años, llevaba cerca de dos semanas destinado en la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” cuando falleció por inmersión durante un entrenamiento.

Su cuerpo fue recuperado desde una laguna por personal del GOPE de Carabineros, mientras la Fiscalía Militar investiga lo ocurrido.

Reacción del Ejército

En paralelo, el Ejército confirmó la detención de dos funcionarios de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”.

“Producto de la indagatoria, se encuentran detenidos dos integrantes de dicha unidad, un capitán y un suboficial”, señalaron, agregando que el hecho habría ocurrido durante actividades de preparación para postular a un curso de combate.

Los mensajes del cabo

Su tío, Hugo Mena, relató que el mismo día del ejercicio el cabo le envió varios mensajes advirtiendo que tenía un mal presentimiento.

“Tengo un temor, tío. Lo siento desde que llegué a esta brigada: me miran con malos ojos, tengo una sensación rara, algo me va a pasar”, habría escrito.

En los mismos textos, el militar también aseguró que estaba siendo hostigado por otros integrantes de la unidad.

“Me están tratando mal”

“Me han dicho qué hago aquí. Me están tratando mal, nunca me había sentido así dentro de ninguna dependencia del Ejército”, agregó Mena al relatar la conversación.

Según el familiar, cerca de cuatro horas después de esos mensajes la familia fue informada de la muerte del cabo, antecedentes que ahora forman parte de la investigación.