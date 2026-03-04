“Chile no está para pelea chica”: Boric ofrece retomar de reuniones de traspaso con Kast tras fallida cita por cable chino

Durante este miércoles, el presidente Gabriel Boric se refirió a la tensión que surgió con el presidente electo José Antonio Kast a raíz del traspaso de información sobre el proyecto de cable submarino chino, conflicto que incluso terminó con una reunión entre ambos equipos finalizada abruptamente tras menos de veinte minutos.

La cita, que inicialmente estaba prevista para extenderse por cerca de dos horas, se interrumpió en medio de acusaciones cruzadas por supuestas llamadas sin contestar y cuestionamientos sobre la entrega oportuna de antecedentes. Todo esto ocurre a solo siete días del cambio de mando entre el gobierno saliente y el entrante.

Desde Punta Arenas, en el marco de su última gira presidencial por la región de Magallanes, Boric mostró una señal distinta y afirmó que existe plena disposición para retomar el diálogo con la futura administración.

“Un presidente de la república, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile, y Chile no está para pelea chica. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile”, afirmó.

En esa línea, agregó que su gobierno está disponible para reactivar el proceso de coordinación. “Como presidente de la república manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, sostuvo.

Durante la jornada, el mandatario participó en actividades en la región de Magallanes, entre ellas una agenda vinculada al sector portuario y otra relacionada con la recuperación de un terreno ubicado en el exclub hípico. Además, concedió una entrevista a un matinal de ITV Patagonia, donde repasó su gestión de los últimos cuatro años y señaló que no descarta volver a vivir en Punta Arenas tras dejar La Moneda.

Todo esto ocurre a una semana de que se concrete el cambio de mando presidencial, en medio de un clima político marcado por las tensiones entre ambas administraciones.