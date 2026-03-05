Víctor Dávila salió entre lágrimas tras sufrir grave lesión en México: se desplomó y no pudo seguir jugando / Jam Media

Durante el partido entre Club América y FC Juárez por el Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, el delantero chileno Víctor Dávila sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar la cancha y ser trasladado a un hospital para realizarle exámenes.

El incidente ocurrió cuando el atacante intentó controlar un balón dentro del área rival durante el primer tiempo. En ese momento, su pierna derecha quedó trabada en el pasto, lo que provocó una lesión de rodilla.

La situación generó preocupación inmediata entre jugadores y cuerpo técnico, ya que el futbolista cayó al suelo con evidentes gestos de dolor y no pudo reincorporarse al encuentro.

Tras varios minutos de atención en el campo, Dávila fue retirado en el carrito de asistencia y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano, donde se le realizarán estudios para determinar la gravedad de la lesión.

De acuerdo con videos grabados en el estadio, el delantero chileno abandonó el recinto entre lágrimas , debido a que podría tratarse de una lesión importante.