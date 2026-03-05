Preocupación por un jugador celeste y una emergencia médica en tribunas: el “lado B” del triunfo de O’Higgins sobre Tolima en Copa Libertadores / Pablo Ovalle Isasmendi

O’Higgins tuvo ayer miércoles un trabajado triunfo sobre Deportes Tolima en la ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Ante 8.097 espectadores en el estadio Codelco El Teniente (incluyendo cerca de 70 fanáticos colombianos), los de Rancagua sacaron una ventaja mínima en el marcador.

ADN.CL estuvo presente en el recinto rancagüino y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Preocupación total por Robledo

Al minuto 37, Kevin Florez de Deportes Tolima fue expulsado por un planchazo sobre la cabeza de Alan Robledo. Tras la falta, todo el plantel de O’Higgins se alarmó por Robledo, quien quedó tirado en el piso con una herida en su cabeza. El defensa celeste no pudo seguir jugando y abandonó la cancha en camilla.

El jugador de 28 quedó con una herida grande en su cabeza, pero no lo llevaron a una clínica y, según información de ADN.CL, lo atendieron en camarines, donde le pusieron puntos y corchetes, pero estos se salieron.

Eso sí, más allá del corte, Alan Robledo está bien y en O’Higgins estiman que el zaguero podrá jugar la revancha en Colombia.

Aplausos para un expulsado en O’Higgins

El cuadro de Rancagua también se quedó con uno menos después de que Felipe Ogaz recibiera la segunda tarjeta amarilla al minuto 81. El volante de O’Higgins abandonó la cancha cabizbajo, pero el público le entregó su apoyo con un fuerte aplauso.

Emergencia médica en las tribunas

Al minuto 76, el público ubicado en la tribuna Andes del estadio El Teniente levantó los brazos para alertar que una persona necesitaba atención médica urgente. Al percatarse de esta situación, el árbitro detuvo el juego y dejó que un integrante del cuerpo médico de O’Higgins ingresara a la cancha para llegar hasta la tribuna, donde se encontraba la persona que requería atención.

Según información de ADN.CL, se trató de un hombre con diabetes que se descompensó durante el partido. Sin embargo, la situación no pasó a mayores.

Un ex UC se fue en silencio

Bryan Rovira, exfutbolista de Universidad Católica, volvió a jugar en Chile después de dos años de su salida del cuadro “cruzado”, pero ahora con la camiseta de Deportes Tolima. Tras el partido, el volante colombiano no quiso conversar con la prensa en la zona mixta y abandonó el estadio en completo silencio.