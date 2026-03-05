“Sería maravilloso si se da mi nominación a La Roja... Estoy pasando un momento lindo, pero me lo tomo con calma”

Anoche, O’Higgins derrotó 1-0 a Deportes Tolima en Copa Libertadores y una de las figuras del partido fue el portero Omar Carabalí, cuyas atajadas fueron claves para que el cuadro rancagüino ganara el partido.

El arquero de 28 años nuevamente firmó una gran actuación en el plano internacional, luego de la noche soñada que tuvo frente a Bahía en Brasil, donde atajó dos penales y terminó siendo el héroe de la clasificación de los celestes a la Fase 3 de la Libertadores.

En medio del buen presente que vive Carabalí, desde Rancagua trascendió que el guardameta sería convocado a la selección chilena para la fecha FIFA de marzo.

En diálogo con ADN Deportes, el golero de O’Higgins abordó esta posible nominación a La Roja. “No sé nada al respecto y no he leído portales. Por ahora estoy enfocado en O’Higgins. Si se da mi nominación, sería maravilloso, y si no se da, seguiremos trabajando. Pero mi mente y mi foco están en O’Higgins”, señaló.

Además, el ex Colo Colo valoró su presente en el conjunto rancagüino. “Estoy pasando un momento lindo, pero me lo tomo con calma, porque esto es como una montaña rusa: un día te va mal y pierdes, al otro día te va bien y ganas”, sostuvo.

“Yo estoy acá para aportar solamente. Mis compañeros se pelan el lomo trabajando, entrenando, y estamos todos juntos en esto”, concluyó Omar Carabalí.