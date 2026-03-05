;

Arriesgan pérdida de puntos: Everton y Unión La Calera son denunciados ante la ANFP

El Colegio de Entrenadores reclama que Julio Barroso y Emiliano Aquino no cumplen con los requisitos para ejercer como directores técnicos ayudantes.

Daniel Ramírez

Este jueves, el Colegio de Entrenadores de Chile informó que ha enviado una carta formal a la ANFP para denunciar a Everton y a Unión La Calera por un incumplimiento de las bases del Campeonato Nacional.

"El oficio presentado está referido a los señores Julio Barroso, director técnico ayudante de Everton y Emiliano Aquino, director técnico ayudante de Unión La Calera", señaló la institución gremial en un comunicado.

Según el Colegio de Entrenadores, ni Barroso ni Aquino cumplen con los requisitos exigidos por las bases del campeonato para ejercer como directores técnicos ayudantes.

De acuerdo al artículo 52 de las bases del torneo, “para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional, en los casos que estos fueran extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA. Sólo podrán dirigir técnicamente a un club, sea como Directores Técnicos o como Directores Técnicos Ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia”.

“En el caso de Calera, su técnico ayudante no alcanza el requisito de Conmebol Pro (tiene Conmebol A que le permite dirigir hasta Fútbol Joven). En el caso de Everton, su técnico ayudante no tiene ninguna validación que le permita dirigir en ninguna categoría de Chile”, indicó el Colegio de Entrenadores.

Además, la acusación sostiene que tanto Everton como La Calera inscribieron a sus entrenadores asistentes con funciones distintas a las que realmente cumplen en el banco. “El punto clave de la presentación es la inscripción en planilla de ambos casos como personal auxiliar, en circunstancias que es de conocimiento público su accionar en el rol de directores técnicos ayudantes", remarcó el ente gremial.

Everton y Unión La Calera arriesgan pérdida de puntos

Frente a esta situación, el Colegio de Entrenadores de Chile ha solicitado a la ANFP lo siguiente:

- Revisar y supervisar la documentación de los profesionales mencionados, toda vez que el artículo 51 establece pérdida de puntos para los clubes cuyos profesionales aparezcan en planilla con una función distinta a la establecida en sus contratos

- Informar a este Colegio sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para dar cumplimiento en las bases respecto a las licencias de entrenadores en el fútbol profesional. Esto, considerando también el problema que tuvo el entrenador Gustavo Lema de Audax Italiano, quien pese a cumplir con requisitos de Licencia Pro Conmebol (acreditación para dirigir en Chile), no tenía vigencia a la hora de dirigir el partido de fase clasificatoria a Copa Sudamericana.

