;

“Se está utilizando como excusa”: Presidente Boric critica suspensión de reuniones bilaterales con equipo de Kast tras polémica por cable chino

El Mandatario defendió que Chile debe tomar decisiones con autonomía y afirmó que la información del proceso de cambio de administración está disponible públicamente.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / VICTOR HUENANTE

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica por la suspensión de reuniones bilaterales entre el Gobierno y el equipo del mandatario electo José Antonio Kast.

Lo anterior en medio de las tensiones generadas por el proyecto del cable submarino con participación china y los cuestionamientos de Estados Unidos.

En entrevista con 24 Horas, el Mandatario defendió que el debate debe centrarse en resguardar la autonomía del país. “Todos tenemos que ponernos del lado de defender la soberanía de Chile para tomar nuestras propias decisiones”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Boric explicó que, considerando la etapa final de su administración, decidió invitar a Kast a dialogar directamente sobre este tema y otros asuntos del traspaso de mando.

“Excusa para suspender reuniones bilaterales”

“Dado el momento temporal en el que está nuestro gobierno, me pareció pertinente que esto fuera una conversación”, señaló.

Asimismo, cuestionó que la controversia se utilice como argumento para suspender las instancias de coordinación entre ambos equipos. “Este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales de traspaso de mando, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que la información del proceso es pública. “Hay una página que se llama traspaso.digital.gob.cl (…) donde pueden ver todas las actas de las reuniones bilaterales, porque acá no hay nada que ocultar”, concluyó.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad