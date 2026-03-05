“Se está utilizando como excusa”: Presidente Boric critica suspensión de reuniones bilaterales con equipo de Kast tras polémica por cable chino

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica por la suspensión de reuniones bilaterales entre el Gobierno y el equipo del mandatario electo José Antonio Kast.

Lo anterior en medio de las tensiones generadas por el proyecto del cable submarino con participación china y los cuestionamientos de Estados Unidos.

En entrevista con 24 Horas, el Mandatario defendió que el debate debe centrarse en resguardar la autonomía del país. “Todos tenemos que ponernos del lado de defender la soberanía de Chile para tomar nuestras propias decisiones”, afirmó.

Boric explicó que, considerando la etapa final de su administración, decidió invitar a Kast a dialogar directamente sobre este tema y otros asuntos del traspaso de mando.

“Excusa para suspender reuniones bilaterales”

“Dado el momento temporal en el que está nuestro gobierno, me pareció pertinente que esto fuera una conversación”, señaló.

Asimismo, cuestionó que la controversia se utilice como argumento para suspender las instancias de coordinación entre ambos equipos. “Este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales de traspaso de mando, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que la información del proceso es pública. “Hay una página que se llama traspaso.digital.gob.cl (…) donde pueden ver todas las actas de las reuniones bilaterales, porque acá no hay nada que ocultar”, concluyó.