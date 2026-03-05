;

Proyecto de conmutación de penas podría beneficiar a casi 13 mil reos: homicidio, violación y abusos aparecen entre los delitos

Cifras de Gendarmería muestran que el universo incluye sentenciados por crímenes de lesa humanidad y otros ilícitos graves, lo que reactivó el debate.

Martín Neut

Detenido - Carcel

Detenido - Carcel / Twenty47studio

La aprobación en general en el Senado del proyecto que permite suspender o sustituir penas a reos de edad avanzada o con graves problemas de salud volvió a abrir el debate luego de conocerse que la medida podría beneficiar a casi 13 mil personas privadas de libertad en el país.

La iniciativa, impulsada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca permitir el cumplimiento alternativo de penas a condenados con enfermedad terminal, menoscabo físico grave o que superen cierta edad, sin distinguir el delito cometido.

Revisa también:

ADN

Según registros de Gendarmería y como consigna La Tercera, entre los 824 internos mayores de 70 años, 738 están condenados. De ellos, 365 cumplen penas por crímenes de lesa humanidad, varios recluidos en el penal de Punta Peuco.

El desglose también muestra condenas por delitos graves entre los reos de ese grupo etario: 195 por abusos sexuales, 143 por violación, 40 por homicidio y cinco por parricidio, además de 18 personas que cumplen cadena perpetua.

Gobierno rechaza la iniciativa

El debate también considera a internos con problemas de salud. Gendarmería reporta 1.984 personas privadas de libertad con algún tipo de discapacidad y más de 10 mil con enfermedades crónicas, aunque aún no se determina cuántos podrían calificar para el beneficio.

El gobierno ha rechazado la iniciativa. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que la propuesta podría permitir beneficios para condenados por delitos graves y advirtió que la eventual liberación de responsables de violaciones a los derechos humanos afectaría los principios de verdad, justicia y reparación.

Tras su aprobación en general, el proyecto continuará su discusión en particular en el Senado, etapa en la que se revisarán indicaciones y eventuales cambios al texto.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad