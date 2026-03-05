Proyecto de conmutación de penas podría beneficiar a casi 13 mil reos: homicidio, violación y abusos aparecen entre los delitos

La aprobación en general en el Senado del proyecto que permite suspender o sustituir penas a reos de edad avanzada o con graves problemas de salud volvió a abrir el debate luego de conocerse que la medida podría beneficiar a casi 13 mil personas privadas de libertad en el país.

La iniciativa, impulsada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca permitir el cumplimiento alternativo de penas a condenados con enfermedad terminal, menoscabo físico grave o que superen cierta edad, sin distinguir el delito cometido.

Según registros de Gendarmería y como consigna La Tercera, entre los 824 internos mayores de 70 años, 738 están condenados. De ellos, 365 cumplen penas por crímenes de lesa humanidad, varios recluidos en el penal de Punta Peuco.

El desglose también muestra condenas por delitos graves entre los reos de ese grupo etario: 195 por abusos sexuales, 143 por violación, 40 por homicidio y cinco por parricidio, además de 18 personas que cumplen cadena perpetua.

Gobierno rechaza la iniciativa

El debate también considera a internos con problemas de salud. Gendarmería reporta 1.984 personas privadas de libertad con algún tipo de discapacidad y más de 10 mil con enfermedades crónicas, aunque aún no se determina cuántos podrían calificar para el beneficio.

El gobierno ha rechazado la iniciativa. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que la propuesta podría permitir beneficios para condenados por delitos graves y advirtió que la eventual liberación de responsables de violaciones a los derechos humanos afectaría los principios de verdad, justicia y reparación.

Tras su aprobación en general, el proyecto continuará su discusión en particular en el Senado, etapa en la que se revisarán indicaciones y eventuales cambios al texto.