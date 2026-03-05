;

Contraloría advierte fallas críticas en seguridad del Paso de los Libertadores: vehículos desde Argentina ingresaban irregularmente

El informe revela puntos ciegos, uso inadecuado de sistemas y revisiones mínimas que comprometen eficacia de controles fronterizos.

Martín Neut

Benjamín Quinteros

La Contraloría General de la República alertó sobre deficiencias críticas en la seguridad del Paso de los Libertadores, evidenciando vulnerabilidades que permiten el ingreso irregular de vehículos desde Argentina.

El informe indica que desde 2021 no se habían corregido problemas como el uso del carril de salida para evadir controles y la ausencia de cámaras perimetrales que generan “puntos ciegos” en la frontera.

Además, se detectó que el servicio fiscaliza menos del 3% de las declaraciones de ingreso y solo un 0,42% de los documentos únicos de salida, mientras que la tecnología disponible no se utiliza adecuadamente.

Instruyeron sumarios

El escáner, por ejemplo, no está integrado con el sistema de control, y los funcionarios recurren a teléfonos personales para transmitir imágenes, lo que vulnera los estándares operativos.

A ello se suman resultados inconclusos en análisis de drogas sintéticas, mostrando limitaciones técnicas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó iniciar sumarios administrativos a la Dirección Regional de Aduanas de Los Andes y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso en un plazo de 15 días hábiles.

