Ministro Pizarro y la reforma a la ley de S.A Deportivas: “Confiamos en desarrollar la actividad con total transparencia” / VICTOR HUENANTE

Este miércoles, y luego de 10 años de debate en el Congreso, finalmente fue aprobada en el Senado la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas, la cual implicará radicales cambios para el fútbol chileno.

Jaime Pizarro, Ministro del Deporte, estuvo presente en la sala de votación, que finalmente acabó con un resultado de 34 votos a favor y dos abstenciones. En un punto de prensa tras la sesión, el exfutbolista manifestó su agradecimiento a quienes impulsaron esta iniciativa.

“Agradecer lo que ha sido este proceso, que ha tenido una enorme contribución de diferentes actores: del Sifup, también de la organización de las jugadoras del fútbol profesional, con distintos invitados que fueron interactuando”, comenzó diciendo.

“Llegar a esta instancia, donde hay varios factores considerados respecto de las inhabilidades, participaciones en directorios y los roles de organizaciones como la CMF o el IND, va a enriquecer sin dudas el desarrollo de la actividad profesional”, agregó el titular de la cartera deportiva.

En la misma línea, comentó: “Agradezco el trabajo de tantos años para avanzar en esta iniciativa. Ahora quedaremos atentos a los siguientes pasos y a la ratificación en la Cámara de Diputados. Esperamos que esta situación avance prontamente para completar este proceso legislativo”.

Además, también se refirió a las trabas que intentaron colocar los dueños de clubes para que este trámite siguiera posponiéndose. “Lo que yo puedo señalar es que, en el rol que a mí me correspondía, fue haber tenido una enorme colaboración de los parlamentarios. Por eso mencionaba el agradecimiento a la Comisión de Constitución, porque pudimos hacer un trabajo muy armónico, donde hubo muchas audiencias y, aun teniendo estas divergencias, se buscaban acuerdos”, manifestó el ministro.

“Respecto de otras situaciones que puedan haber sucedido, nos limitamos a vivir lo que fue nuestra labor. Esperamos y confiamos en que en el futuro vengan mejores opciones para hacer que la actividad deportiva en general se pueda seguir desarrollando con total transparencia y con un sentido de tiempo que sea muy beneficioso”, cerró Jaime Pizarro.