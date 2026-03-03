Chile anuncia las tres ciudades que serán sede del Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino / Fevochi

Durante la jornada de este martes, en el Elías Figueroa de Valparaíso, se dieron a conocer las ciudades que albergarán el Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino.

Pese a la pretensión inicial de expandir el torneo a tres regiones, finalmente el evento se desarrollará en dos zonas.

Una de estas será Santiago, en el Polideportivo del Estadio Nacional, mientras que las otras dos ciudades se ubican en la Región de Valparaíso, donde Los Andes y San Felipe serán quienes recibirán a algunos de los principales seleccionados de la categoría.

“Este Mundial U17 Femenino 2026 no solo representa un enorme orgullo para Chile, sino también una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo del voleibol formativo y proyectar a nuestras futuras generaciones. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales para que Santiago y el Valle del Aconcagua vivan una verdadera fiesta deportiva de nivel mundial”, señaló en la presentación el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

“El Sudamericano Sub 17 nos ayudó a prepararnos, al igual que jugar la Liga A1. Vamos a tener varios partidos internacionales y giras. Tenemos expectativas muy lindas, buscaremos representar a Chile de la mejor manera”, recalcó Dominga Sotomayor, capitana del elenco nacional, que buscará afinar detalles de cara al Mundial Sub 17, que se desarrollará del 5 al 12 de agosto.