;

Chile anuncia las tres ciudades que serán sede del Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino

La Federación de Voleibol de Chile dio a conocer los lugares en que se disputará el campeonato.

Carlos Madariaga

Chile anuncia las tres ciudades que serán sede del Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino

Chile anuncia las tres ciudades que serán sede del Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino / Fevochi

Durante la jornada de este martes, en el Elías Figueroa de Valparaíso, se dieron a conocer las ciudades que albergarán el Mundial Femenino Sub 17 de voleibol femenino.

Pese a la pretensión inicial de expandir el torneo a tres regiones, finalmente el evento se desarrollará en dos zonas.

Revisa también:

ADN

Una de estas será Santiago, en el Polideportivo del Estadio Nacional, mientras que las otras dos ciudades se ubican en la Región de Valparaíso, donde Los Andes y San Felipe serán quienes recibirán a algunos de los principales seleccionados de la categoría.

“Este Mundial U17 Femenino 2026 no solo representa un enorme orgullo para Chile, sino también una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo del voleibol formativo y proyectar a nuestras futuras generaciones. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales para que Santiago y el Valle del Aconcagua vivan una verdadera fiesta deportiva de nivel mundial”, señaló en la presentación el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

“El Sudamericano Sub 17 nos ayudó a prepararnos, al igual que jugar la Liga A1. Vamos a tener varios partidos internacionales y giras. Tenemos expectativas muy lindas, buscaremos representar a Chile de la mejor manera”, recalcó Dominga Sotomayor, capitana del elenco nacional, que buscará afinar detalles de cara al Mundial Sub 17, que se desarrollará del 5 al 12 de agosto.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad