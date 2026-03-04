Golpazo de las Diablas: vencieron a las medallistas del último Mundial de hockey césped en las Qualifiers de Santiago / Team Chile

Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, concretó este miércoles una trascendental victoria en el Pre Mundial que se disputa en el estadio Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

El elenco nacional venía de golear 6-0 a Suiza en su debut, pero ahora debían enfrentar a las octavas del ranking planetario, Australia.

Josefa Salas abrió la cuenta para las Diablas, que ocupan el puesto 15 del mundo, pero las oceánicas igualaron el marcador al comienzo del último período.

Sin embargo, las chilenas siguieron batallando y, en la última jugada, María Jesús Maldonado convirtió el 2-1 para el conjunto nacional.

Con esto, las Diablas sumaron su segunda victoria en el certamen y una de las más importantes de su historia, considerando que Australia fue quinto en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 y lograron la medalla de bronce en el último Mundial de hockey césped.

Luego de obtener su primer triunfo sobre una selección top 10 del ranking mundial, el cuadro chileno cerrará la fase de grupos enfrentando el jueves a Francia, a contar de las 19:45 horas.