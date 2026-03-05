¿Llegan Vidal y Aquino ante Audax Italiano? Los cambios que prepara Ortiz en Colo Colo tras el Superclásico

En Colo Colo quieren comenzar a sacarse la espina del Superclásico perdido ante Universidad de Chile en la última fecha de la Liga de Primera y volver a la victoria en su enfrentamiento ante Audax Italiano.

El “Cacique” visitará La Florida el próximo sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, duelo para el cual tendrá una importante baja, aunque la situación pudo haber sido peor.

Según información de ADN Deportes, Claudio Aquino no pudo recuperarse de la dolencia en su isquiotibial izquierdo con la que terminó el partido ante la U y está descartado para jugar contra los “itálicos”.

Otra de las dudas para Fernando Ortiz era Arturo Vidal, que también terminó con dolencias físicas tras el Superclásico. En su caso, sufrió una contractura muscular en el pectoral, pero el “King” estaría totalmente recuperado para jugar este fin de semana.

El entrenador de los albos ha estado toda esta semana trabajando para suplir la baja de Aquino. En ese contexto, este medio pudo saber que el principal apuntado para reemplazarlo sería Álvaro Madrid, quien ha trabajado entre los titulares en las prácticas en el Estadio Monumental.