;

¿Llegan Vidal y Aquino ante Audax Italiano? Los cambios que prepara Ortiz en Colo Colo tras el Superclásico

Los albos visitarán La Florida este sábado con la misión de volver a los triunfos tras caer ante la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En Colo Colo quieren comenzar a sacarse la espina del Superclásico perdido ante Universidad de Chile en la última fecha de la Liga de Primera y volver a la victoria en su enfrentamiento ante Audax Italiano.

El “Cacique” visitará La Florida el próximo sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, duelo para el cual tendrá una importante baja, aunque la situación pudo haber sido peor.

Según información de ADN Deportes, Claudio Aquino no pudo recuperarse de la dolencia en su isquiotibial izquierdo con la que terminó el partido ante la U y está descartado para jugar contra los “itálicos”.

Revisa también:

ADN

Otra de las dudas para Fernando Ortiz era Arturo Vidal, que también terminó con dolencias físicas tras el Superclásico. En su caso, sufrió una contractura muscular en el pectoral, pero el “King” estaría totalmente recuperado para jugar este fin de semana.

El entrenador de los albos ha estado toda esta semana trabajando para suplir la baja de Aquino. En ese contexto, este medio pudo saber que el principal apuntado para reemplazarlo sería Álvaro Madrid, quien ha trabajado entre los titulares en las prácticas en el Estadio Monumental.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad