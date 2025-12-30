Revelan registro que contradice coartada de testigo clave en la desaparición de la concejala de Villa Alegre / Mario Andrés Vergara Escobar

A seis meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, un reportaje de 24 Horas ha revelado antecedentes inéditos que ponen en tela de juicio las declaraciones de las últimas personas que la vieron con vida.

La investigación, que se ha centrado infructuosamente en la ribera del río Loncomilla, enfrenta ahora nuevas interrogantes surgidas de registros de cámaras de seguridad que no calzan con los testimonios entregados a la justicia.

La mentira del testigo clave

El punto más crítico apunta al dueño de la casa donde se realizó la reunión social previa a la desaparición. En su declaración oficial, el hombre aseguró que se fue a dormir cerca de la medianoche y que despertó brevemente una hora después cuando la concejala se despedía.

Sin embargo, un video de seguridad al que accedió el equipo de prensa muestra al sujeto caminando por la calle y paseando a su perro a la 01:17 de la madrugada, en pleno desarrollo de la supuesta reunión. Al ser confrontado con las imágenes, el testigo señaló: “De acuerdo a las imágenes debo ser yo... esto no lo recordaba y aún no lo recuerdo”.

Su propia esposa se mostró sorprendida ante la evidencia, asegurando que él debería haber estado en el dormitorio y que no hay forma de salir de la casa sin ser notado.

La hora que no calza

Otra inconsistencia grave es el horario de salida. Los asistentes a la junta —entre ellos una prima de la víctima— sostienen que María Ignacia se retiró entre las 12:30 y la 01:00 AM. No obstante, las cámaras municipales captaron su vehículo abandonando el sector recién pasadas las 02:00 AM, dejando una “hora perdida” sin explicación.

La familia de la concejala sospecha de la intervención de terceros, argumentando que en los videos se ve al auto cruzando un badén a gran velocidad (80 km/h), una maniobra imprudente que, aseguran, María Ignacia jamás habría realizado, menos si había consumido alcohol, dato que los testigos negaron inicialmente pero que luego ha sido puesto en duda.

Intervención municipal bajo la lupa

El caso también salpica a la administración local. Se confirmó la apertura de un sumario administrativo contra Rodrigo Cancino, administrador municipal e hijo de los anfitriones de la fatídica reunión, por haber revisado las imágenes de seguridad del día de la desaparición sin la debida autorización, sumando una capa más de sospecha a un enigma que, medio año después, sigue sin respuestas.