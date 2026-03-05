;

Del calor a la lluvia: anuncian posibles precipitaciones para Santiago este fin de semana

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarían durante la tarde en la capital.

Javiera Rivera

Una nueva jornada de precipitaciones podría registrarse en Santiago durante los próximos días.

Así lo indica el último pronóstico del Instituto Meteorológico de Noruega, que anticipa lluvias para este domingo 8 de marzo en la Región Metropolitana.

Según la proyección publicada por el organismo en su sitio web, las precipitaciones serían de carácter débil y acumularían cerca de 1 milímetro de agua a lo largo del día.

El informe señala que la mayor intensidad se concentraría entre las 15:00 y las 21:00 horas, mientras que entre la madrugada y la tarde se registrarían cerca de 0,3 milímetros.

La jornada también estaría marcada por un descenso en las temperaturas.

Para el domingo 8 de marzo se pronostican extremas de 16°C y 27°C, lo que contrasta con el calor previsto para el viernes, cuando los termómetros podrían alcanzar hasta 32°C en la capital.

