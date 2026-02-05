;

Más de 59 mil casos al año: los síntomas que muchos ignoran y que podrían alertar un cáncer a tiempo

Consultar ante estas señales y mantener controles médicos son medidas clave para enfrentar la enfermedad.

Javiera Rivera

En el marco de la Semana Mundial contra el Cáncer, especialistas reforzaron el llamado a consultar a tiempo ante señales de alerta, considerando que en Chile se registran más de 59 mil casos nuevos al año, según datos de Globocan.

El cirujano coloproctólogo Felipe Bellolio advirtió que los retrasos en el diagnóstico y en el acceso a tratamientos continúan siendo un problema relevante en el sistema de salud chileno, lo que afecta las probabilidades de éxito terapéutico.

En la misma línea, el cirujano de tórax Raúl Berrios subrayó la importancia de detectar la enfermedad en etapas iniciales y fortalecer la atención primaria para reducir diagnósticos tardíos.

Síntomas de alerta

Hay que destacar que, de acuerdo a los especialistas, tener alguno de estos síntomas no significa necesariamente cáncer, pero sí amerita evaluación médica:

  • Pérdida de peso sin causa aparente
  • Fatiga extrema o dolor constante
  • Cambios prolongados en el tránsito intestinal o sangre en deposiciones
  • Tos persistente, dificultad para respirar o dolor torácico
  • Aparición de bultos, heridas que no cicatrizan o cambios en lunares
  • Sangrados anormales, dificultad para tragar o molestias al orinar

Actualmente existen exámenes de pesquisa que permiten detectar la enfermedad en fases iniciales, como la mamografía, el Papanicolau y test de VPH, el control prostático y los estudios para cáncer colorrectal.

Finalmente, ambos expertos enfatizaron que consultar a tiempo, mantener controles médicos y no abandonar tratamientos son factores clave para reducir la mortalidad por cáncer en Chile.

