FOTO. El emotivo mensaje de Javiera Contador tras su operación contra el cáncer: “Ojalá se vaya pronto...”
La actriz y presentadora de televisión se sometió a una intervención para combatir el cáncer de tiroides que la aqueja.
Este jueves, la actriz y presentadora de televisión Javiera Contador utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su ingreso a pabellón para extirpar el tumor que le provocó el cáncer de tiroides que sufre.
“¡Llegó el día! En un ratito entro a pabellón. Ya me pusieron las pantys sexies antitrombosis”, comenzó escribiendo.
“Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides”,añadió la actriz y comediante.
La publicación se llenó de mensajes positivos hacia la actriz, conocida por participar en producciones como Casado con hijos, Fuera de control o La reina de Franklin.
“Con todo Javi, aquí estamos mandando amor”; “Toda la buena energía para ti, Javi. Que todo salga bien”; “Saldrá todo excelente”, fueron algunos de los comentarios que recibió Javiera Contador.
