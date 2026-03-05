Un complejo momento es el que atraviesa Stefano Magnasco, lateral formado en la Universidad Católica que brilló con los cruzados, alzando ocho títulos en dos etapas en San Carlos de Apoquindo.

El futbolista de 33 años dejó el elenco precordillerano en 2020 como tricampeón, para posteriormente jugar en Deportes La Serena, Unión Española y, el año pasado, en Deportes Temuco, donde terminó la temporada lesionado y sin contrato.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Magnasco se refirió al duro presente que vive: no fue renovado su vínculo con el “Pije” y ahora ningún club ha querido ficharlo mientras se recupera de una lesión.

“Quise hacer este video porque mucha gente me ha preguntado por el estado de mi situación actual. El año pasado sufrí un par de lesiones en la rodilla que me impidieron jugar algunos partidos al final de la temporada, pero debido al contexto del equipo quise jugar igual, lo que gatilló una lesión más grave en mi rodilla, que más tarde tuvo que pasar por cirugía”, explicó el defensor.

“Esto llevó a una situación compleja, que es terminar contrato y tener una lesión. Los clubes no están obligados a renovarte ni mucho menos, entonces se genera un escenario difícil. A varios compañeros les ha pasado terminar la temporada lesionados y quedar sin club; eso dificulta las posibles negociaciones con otro equipo”, agregó.

Acerca de posibles medidas para evitar estas situaciones, señaló: “Sé que el Sifup conoce esta situación y han tratado de generar seguros y estar más con el jugador. En otros países, cuando pasan este tipo de casos, los clubes están obligados a extender el contrato hasta la recuperación y el alta médica. Siento que así debería ser”.

“Tengo poco poder de negociación. Los clubes que se te acercan saben que queda poco tiempo y lo que más quieren es contar con el jugador lo más pronto posible”, sentenció Magnasco.