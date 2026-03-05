;

VIDEO. El delicado momento que vive un reciente tricampeón con la UC: “Tengo poco poder de negociación y lo saben”

Stefano Magnasco, lateral que ganó ocho títulos con la Universidad Católica, compartió el difícil escenario que atraviesa tras no renovar su contrato con Deportes Temuco.

Javier Catalán

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Un complejo momento es el que atraviesa Stefano Magnasco, lateral formado en la Universidad Católica que brilló con los cruzados, alzando ocho títulos en dos etapas en San Carlos de Apoquindo.

El futbolista de 33 años dejó el elenco precordillerano en 2020 como tricampeón, para posteriormente jugar en Deportes La Serena, Unión Española y, el año pasado, en Deportes Temuco, donde terminó la temporada lesionado y sin contrato.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Magnasco se refirió al duro presente que vive: no fue renovado su vínculo con el “Pije” y ahora ningún club ha querido ficharlo mientras se recupera de una lesión.

Revisa también:

ADN

“Quise hacer este video porque mucha gente me ha preguntado por el estado de mi situación actual. El año pasado sufrí un par de lesiones en la rodilla que me impidieron jugar algunos partidos al final de la temporada, pero debido al contexto del equipo quise jugar igual, lo que gatilló una lesión más grave en mi rodilla, que más tarde tuvo que pasar por cirugía”, explicó el defensor.

“Esto llevó a una situación compleja, que es terminar contrato y tener una lesión. Los clubes no están obligados a renovarte ni mucho menos, entonces se genera un escenario difícil. A varios compañeros les ha pasado terminar la temporada lesionados y quedar sin club; eso dificulta las posibles negociaciones con otro equipo”, agregó.

Acerca de posibles medidas para evitar estas situaciones, señaló: “Sé que el Sifup conoce esta situación y han tratado de generar seguros y estar más con el jugador. En otros países, cuando pasan este tipo de casos, los clubes están obligados a extender el contrato hasta la recuperación y el alta médica. Siento que así debería ser”.

Tengo poco poder de negociación. Los clubes que se te acercan saben que queda poco tiempo y lo que más quieren es contar con el jugador lo más pronto posible”, sentenció Magnasco.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad