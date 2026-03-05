Dos jugadores que a inicio de temporada apuntaban a ser importantes en Colo Colo tras llegar en el mercado de fichajes eran Matías Fernández y Javier Méndez, pero finalmente han jugado poco y nada bajo las órdenes de Fernando Ortiz.

En el caso del lateral derecho, arrancó como titular en la primera fecha del torneo ante Deportes Limache, pero su mal rendimiento lo llevó a perder su puesto y no volvió a sumar minutos. Mientras tanto, el central uruguayo comenzó la Liga de Primera con dos fechas de sanción y, tras aquello, no ha podido quitarle el puesto a Jonathan Villagra, sumando apenas tres minutos de juego.

En conversación con ADN Deportes, Gonzalo Fierro, multicampeón y excapitán del “Cacique”, se refirió a la suplencia de ambos futbolistas y a lo que deberán hacer para comenzar a ser considerados por el entrenador.

“El nombre de Matías Fernández era una buena alternativa en Colo Colo, porque Mauricio Isla no había renovado, Jeyson Rojas había sido cuestionado y volvía de un préstamo. Entonces era una buena apuesta traer un nombre como el de él”, señaló de entrada sobre el jugador con el que compartía posición.

“No ha sumado minutos y eso es porque quizás el rendimiento que ha tenido tanto en los entrenamientos como en el partido no ha dejado satisfecho al técnico. Ahora tiene que esperar y, cuando le toque la oportunidad, tendrá que demostrar, porque en Colo Colo el margen es muy pequeño”, agregó sobre el formado en Santiago Wanderers.

Acerca de Méndez, comentó: “Cuando llegan extranjeros al país y también a equipos grandes, se espera que puedan rendir desde el comienzo. Llegó a reemplazar una línea que, después de que se fue Falcón, quedó en duda y sin jerarquía. Claramente Méndez venía a reforzar eso”.

“Todos pensaban que con los dos uruguayos Colo Colo iba a mejorar, pero no ha sido así y a los extranjeros se les pide el doble. En este caso, no ha tenido la oportunidad de demostrar”, cerró Fierro sobre el defensor proveniente de Peñarol.