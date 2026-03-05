Cruda imagen en vivo incomoda a animadores de matinal de CHV durante operativo en el río Mapocho / Hans Scott

Un tenso momento se vivió la mañana de este jueves en el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión, luego de que una transmisión en directo mostrara una escena que descolocó a los conductores del programa.

Durante un despacho desde las riberas del Río Mapocho, la periodista Daniela Muñoz informaba sobre un operativo destinado a retirar rucos instalados en el sector, en comunas de Santiago y Providencia.

En medio del procedimiento, algunas personas reaccionaron incendiando estas estructuras.

Mientras las cámaras registraban lo que ocurría en el lugar, una toma más cercana captó a un hombre que aparentemente se estaba provocando una lesión en el brazo. La imagen generó una reacción inmediata desde el estudio.

El conductor Julio César Rodríguez pidió rápidamente que dejaran de mostrar la escena. “Son imágenes de nuestro Departamento de Prensa, estamos en otro sector también… ¡No, no, sácalo!”, señaló al aire.

Su compañero en la conducción, Eduardo de la Iglesia, explicó a la audiencia que el programa se encontraba transmitiendo en vivo y que en el lugar había personas manifestándose y resistiéndose al operativo.

El episodio ocurre pocas semanas después de que el mismo matinal recibiera críticas por emitir imágenes consideradas demasiado crudas relacionadas con víctimas de una explosión registrada en la comuna de Renca.