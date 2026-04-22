Ocurrió el milagro para Garin y entró como “perdedor afortunado” al Masters 1000 de Madrid: ya tiene rival y horario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Ayer martes, los fanáticos del tenis chilenos maldecían a la mala fortuna de Cristian Garin en el Masters 1000 de Madrid.

Todo pues, ante la baja de dos jugadores antes del cierre de la qualy, tres tenistas, incluyendo a “Gago”, debieron ir a sorteo para completar el cuadro, con el nacional perdiendo dicha chance.

Sin embargo, en la misma jornada en que arrancó el cuadro principal en la “Caja Mágica”, el neerlandés Botic van de Zandschulp presentó su deserción al certamen.

Con ello, Cristian Garin pudo entrar, sin sorteo mediante, como “lucky loser”, al cuadro principal en Madrid, donde deberá medirse ante el belga Alexander Blockx, 69 del ranking ATP, con quien tiene historial positivo al ganarle en Europa por la Copa Davis en 2025.

La segunda mejor raqueta nacional quedó agendada para disputar su partido de primera ronda en el primer turno del court 6, a las 11 de la mañana hora local, 5 de la madrugada en Chile este jueves 23 de abril.