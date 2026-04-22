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“Puede causar pérdida de sincronización del motor”: Sernac emite alerta en 2 modelos de vehículos por falla técnica

Los automóviles afectados fueron comercializados en Chile entre los años 2013 y 2020. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

“Puede causar pérdida de sincronización del motor”: Sernac emite alerta en 2 modelos de vehículos por falla técnica

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para dos modelos de vehículos por fallas en el módulo de control del motor (PCM).

En concreto, Stellantis Chile informó al ente fiscalizador sobre la alerta para los modelos: Jeep Grand Cherokee y RAM 1500. A continuación, una imagen referencial de los automóviles:

ADN

Sernac

ADN

Según lo informado por el Sernac, los vehículos afectados corresponden a los que fueron comercializados entre los años 2013 y 2020.

La empresa informó que "existe la posibilidad de que los vehículos afectos presenten un desprendimiento del material magnético de la rueda fónica del cigüeñal, provocando pérdida de señal del sensor de rotación, correspondiente al módulo de control del motor (PCM)“.

Esto último, puede causar: “La pérdida de sincronización del motor, fallas de funcionamiento, parada inesperada e imposibilidad de arranque, aumentando el riesgo de accidentes“.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, se debe verificar en el sitio web del Sernac (disponible aquí) si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN.

En caso de ser afectado por la falla, los consumidores deben contactarse directamente con la empresa para agendar la reparación del vehículo. El tiempo estimado del arreglo es de 1 hora y no tiene costo adicional para los afectados.

A continuación, los puntos de contacto e información:

  • Teléfono/Call Center:
    • RAM: 800 380 204
    • Jeep: 800 380 216
  • Sitio web:
    • www.ram.cl
    • www.jeep.cl
  • Correo electrónico: contactoramcl@latam.stellantis.com

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