Atropello en el centro de Concepción deja en estado grave a reconocida académica de la UdeC

La académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, permanece hospitalizada en estado grave luego de sufrir un atropello durante la tarde del miércoles en el centro de Concepción.

El accidente se registró en la intersección de las calles Rengo con Chacabuco, cuando la docente salía de un salón de belleza ubicado en ese sector.

De acuerdo con antecedentes difundidos por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió cuando un médico esperaba salir desde el estacionamiento de un edificio hacia calle Rengo.

Alfredo Salgado, dueño de la peluquería desde donde salía la académica, relató que el conductor habría avanzado tras verificar que no venían vehículos por la vía. En ese momento, según indicó, la profesora habría perdido el equilibrio y cayó, produciéndose el impacto.

Tras el accidente, las primeras maniobras de auxilio fueron realizadas por trabajadores de una clínica de salud mental ubicada en las cercanías, quienes asistieron a la víctima mientras llegaban los equipos de emergencia.

Posteriormente acudieron voluntarios de la Séptima Compañía de Bomberos de Concepción, quienes solicitaron apoyo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). El personal de emergencia trasladó a la académica hasta el Hospital Regional de Concepción, donde permanece internada en estado grave.