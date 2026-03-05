;

Cámara da luz verde a informe por casa de Allende: comisión detectó deficiencias en la gestión del proyecto

La investigación parlamentaria cuestiona el manejo de recursos públicos y la falta de procedimientos claros en la operación.

Javiera Rivera

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe elaborado por la comisión investigadora que analizó el proceso mediante el cual el Estado intentó adquirir la casa del expresidente Salvador Allende.

El informe fue respaldado con 66 votos a favor, 42 votos en contra y seis abstenciones. Y concluyó que la iniciativa presentó diversas falencias tanto en su diseño como en su ejecución.

Entre sus conclusiones, la comisión sostiene que el intento de compra del inmueble estuvo marcado por problemas técnicos y jurídicos, además de cuestionamientos en torno al manejo de los recursos públicos involucrados.

El documento también advierte que el proceso evidenció una “improvisación institucional” en la administración de los fondos destinados a concretar la operación.

Según los antecedentes recopilados, inicialmente los recursos para adquirir la propiedad estaban asignados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con la intención de destinar el inmueble a fines museológicos.

Posteriormente, dichos fondos fueron traspasados al Ministerio de Bienes Nacionales, argumentando su experiencia en materias inmobiliarias.

La comisión también advirtió que no existía un procedimiento claro para realizar una nueva tasación del inmueble en casos donde se registran diferencias entre valoraciones públicas y privadas.

Asimismo, el informe menciona falta de documentación formal y cuestiona la transparencia en la toma de decisiones relevantes dentro del proceso.

El documento también abordó el rol del Presidente Gabriel Boric, quien en su respuesta a la comisión indicó que no tenía conocimiento de eventuales inhabilidades constitucionales vinculadas al intento de compra.

No obstante, el informe sostiene que esa explicación no resulta satisfactoria considerando su rol como jefe de Estado.

Entre las recomendaciones, la comisión propuso revisar el funcionamiento del denominado “Segundo Piso” de La Moneda y establecer mecanismos que aseguren el registro formal de la información y comunicaciones entregadas por asesores presidenciales.

