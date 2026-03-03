Carabineros logra detención de dos personas por tráfico ilícito de migrantes en Colchane / AgenciaUno

Dos individuos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de migrantes en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, tras ser sorprendidos trasladando a 18 personas extranjeras que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.

Según informó Carabineros de Chile de la Región de Tarapacá, el procedimiento fue realizado por funcionarios de la subcomisaría de Colchane durante fiscalizaciones en la zona fronteriza.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los detenidos transportaban a personas de distintas nacionalidades, quienes habrían ingresado al territorio nacional sin cumplir con la normativa migratoria vigente.

Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que las personas trasladadas fueron derivadas para los procedimientos correspondientes conforme a la legislación actual.

Carabineros reiteró que los controles en la frontera continúan reforzados para prevenir delitos asociados al ingreso irregular al país.

