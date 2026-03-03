;

VIDEO. Carabineros logra detención de dos personas por tráfico ilícito de migrantes en Colchane

Los sujetos fueron sorprendidos trasladando a 18 personas extranjeras en situación migratoria irregular.

Javiera Rivera

Carabineros logra detención de dos personas por tráfico ilícito de migrantes en Colchane

Carabineros logra detención de dos personas por tráfico ilícito de migrantes en Colchane / AgenciaUno

Dos individuos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de migrantes en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, tras ser sorprendidos trasladando a 18 personas extranjeras que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.

Según informó Carabineros de Chile de la Región de Tarapacá, el procedimiento fue realizado por funcionarios de la subcomisaría de Colchane durante fiscalizaciones en la zona fronteriza.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los detenidos transportaban a personas de distintas nacionalidades, quienes habrían ingresado al territorio nacional sin cumplir con la normativa migratoria vigente.

Revisa también

ADN

Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que las personas trasladadas fueron derivadas para los procedimientos correspondientes conforme a la legislación actual.

Carabineros reiteró que los controles en la frontera continúan reforzados para prevenir delitos asociados al ingreso irregular al país.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad