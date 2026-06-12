Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 12 de junio: horarios y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este viernes contempla dos duelos.
Hoy, viernes 12 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.
Uno es parte de la primera fecha del grupo B y otro que abrirá la disputa del grupo D.
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Grupo B
La programación del Mundial 2026 hoy 12 de junio arrancará a las 15:00 horas de Chile, en el BMO Field de Toronto, donde Canadá debutatá en su cita planetaria ante Bosnia y Herzegovina. Este juego se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y por platafomas en Paramount+.
Grupo D
A contar de las 21:00 horas, Estados Unidos se estrenará ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.
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