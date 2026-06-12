Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 12 de junio: horarios y dónde ver en vivo en Chile / Icon Sportswire

Hoy, viernes 12 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.

Uno es parte de la primera fecha del grupo B y otro que abrirá la disputa del grupo D.

Grupo B

La programación del Mundial 2026 hoy 12 de junio arrancará a las 15:00 horas de Chile, en el BMO Field de Toronto, donde Canadá debutatá en su cita planetaria ante Bosnia y Herzegovina. Este juego se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y por platafomas en Paramount+.

Grupo D

A contar de las 21:00 horas, Estados Unidos se estrenará ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.