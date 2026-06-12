Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy viernes 12 de junio en Santiago

Durante este viernes 12 de junio continuarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana por la restricción vehicular 2026.

La medida se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC)del Ministerio del Medio Ambiente, que busca disminuir la contaminación ambiental en Santiago.

La restricción se implementa entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy viernes 12 de junio en Santiago?

Quienes no cumplan con esta normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy viernes 12 de junio:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 2, 3, 4 y 5 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 6 y 7 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.