Informe nacional revela baja de homicidios en 12 regiones de Chile: en estos lugares aumentaron los crímenes

Durante este jueves, la Fiscalía Nacional presentó el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025, documento que entrega la cifra oficial de asesinatos registrados en el país durante el último año.

Según el reporte, en 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidio consumado, lo que representa 118 casos menos que en 2024. Con esto, la tasa nacional bajó de 6,1 a 5,4 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a una disminución de 11,5%.

La presentación del informe se realizó en el marco del trabajo del Observatorio de Homicidios, instancia donde participan distintas instituciones del Estado. En la actividad estuvieron presentes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

“El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados surge del trabajo interinstitucional desarrollado en el marco del Observatorio de Homicidios, en el cual el Ministerio Público cumple un rol central, contribuyendo a la generación de información robusta y de calidad que permite identificar tendencias y orientar las estrategias institucionales de persecución penal frente a este fenómeno”, señaló el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Regiones con más casos

El informe también muestra que la mayoría de los homicidios se concentra en pocas regiones. La Región Metropolitana registró 525 víctimas , seguida por Valparaíso con 110 y Biobío con 97. En conjunto, estas tres zonas reunieron el 67,1% de los casos a nivel nacional.

En términos generales, 12 de las 16 regiones del país registraron una disminución en la tasa de homicidios durante 2025. Entre las caídas más importantes están Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins.

Sin embargo, también hubo aumentos en algunas zonas, como Los Lagos, Maule, Magallanes y Arica y Parinacota.

“En doce de las dieciséis regiones del país se registró una disminución de la tasa de homicidios. Sin perjuicio de ello, existen regiones como Los Lagos o Maule que presentan aumentos relevantes, lo que constituye un desafío que debemos seguir abordando con especial atención”, agregó el Fiscal Nacional.

Perfil de las víctimas

El análisis también muestra que la mayoría de las víctimas son hombres, quienes representan el 89,1% del total. Además, predominan los adultos jóvenes entre 18 y 39 años.

En cuanto a la nacionalidad, el 83,6% de las víctimas eran chilenas, mientras que el 14,8% correspondía a personas extranjeras, cifra que bajó respecto de 2024.

Respecto a cómo se cometen los homicidios, las armas de fuego siguen siendo el principal medio, con 48,7% de los casos, seguidas por objetos cortopunzantes con 34,6%. Aun así, el uso de armas de fuego ha mostrado una baja por tercer año consecutivo.

El informe también indica que la mayoría de los homicidios ocurre en la vía pública (59,5%), mientras que casi un cuarto sucede en domicilios particulares (24,8%). Además, más de un tercio de los casos ocurre durante los fines de semana.

Niños y homicidios en cárceles

El reporte también analizó casos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Durante 2025 se registraron 52 víctimas en este grupo, lo que representa una disminución de 31,6% respecto de 2024.

En tanto, 31 personas murieron en recintos penitenciarios durante el año, cifra que también representa una baja de 36,7% en comparación con el año anterior.