Hombre en situación de calle es asesinado tras ser apuñalado durante riña en Ñuñoa

Un hombre en situación de calle murió apuñalado durante la noche del jueves en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, tras una riña registrada en las cercanías del Parque Bustamante.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, en el sector de General Bustamante con Irarrázaval. Según los primeros antecedentes, la víctima fue atacada con un arma cortopunzante y falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Por este homicidio, Carabineros detuvo a un hombre que estaría vinculado al crimen.

Víctima recibió dos heridas mortales y el sospechoso fue detenido en su domicilio

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era una persona en situación de calle. Tras la agresión, se constató que presentaba 2 heridas cortopunzantes que resultaron ser mortales, una de ellas en el cuello y otra en el tórax.

El ataque se habría producido en medio de una riña ocurrida en plena vía pública, en un sector de alta circulación de la comuna. Las causas del enfrentamiento aún están siendo investigadas por las autoridades.

En paralelo, Carabineros logró identificar al presunto responsable del ataque. El imputado no sería una persona en situación de calle y fue detenido posteriormente, luego de que personal policial llegara hasta su domicilio.

Según los antecedentes entregados, las diligencias se concentran en establecer la dinámica exacta de los hechos, la relación entre la víctima y el imputado, y las circunstancias que derivaron en la agresión fatal.

El caso será puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos investigativos y la eventual formalización del detenido durante las próximas horas.