DirecTV anuncia que eliminará cuatro canales de su parrilla: revisa cuáles son y el motivo detrás de la reestructuración

Durante los últimos meses ha habido mucho movimiento en torno a Paramount, con decisiones y cambios que tiene repercusión a nivel global.

Bajo este contexto también llegan noticias relacionadas a la televisión y que involucran directamente la emisión de algunos de sus canales principales.

Uno de los proveedores que ha anunciado acciones relacionadas al contenido de la compañía es DirecTV, realizando importantes cambios.

A través de un correo electrónico, se informó a los clientes que próximamente se retirará de su parrilla algunas de las principales señales de la firma.

“Desde el 1 de abril del 2026, los canales Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central y MTV TV dejarán de estar disponibles”, informaron desde DTV.

Esta medida, con aplicación directamente en Chile (y otras regiones de Latinoamérica) llega al tiempo después de que se anunciara el fin de algunos canales de MTV a nivel internacional, evidenciando movimientos importantes en la estrategia televisiva de Paramount, independientemente de la razón o responsables que haya detrás.

Como parte de la reestructuración interna, DirecTV anunció la incorporación de MEGA 2 a su grilla sin costo adicional. También adelantó que en las próximas semanas se sumarán nuevas señales, entre ellas MEGA Noticias, en línea con la expansión de contenidos nacionales en su plataforma.

Esta modificación se suma a una serie de ajustes recientes en la industria del cable y la televisión satelital, marcada por la renegociación de acuerdos de contenido y la creciente competencia de las plataformas de streaming.