Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5394 del martes 3 de marzo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.850 millones de pesos.
Este martes 3 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.
En esta ocasión, el sorteo número 5394 contempló un pozo total de $3.850 millones, monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Loto: $1.220 millones
- Recargado: $510 millones
- Revancha: $430 millones
- Desquite: $130 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5394 del Loto
- Loto: 39, 4, 33, 10, 28, 5
- Comodín: 36
- Multiplicador: 7
- Recargado: 40, 34, 27, 17, 32, 33
- Revancha: 23, 16, 18, 17, 2, 33
- Desquite: 16, 1, 9, 28, 10, 37
Jubilazo
- 32, 21, 33, 34, 13, 38
- 6, 24, 12, 39, 15, 34
- 15, 14, 8, 28, 24, 23
- 14, 18, 5, 23, 2, 36
- 39, 16, 27, 31, 32, 26
Jubilazo 50 años
- 9, 20, 14, 15, 10, 38
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.