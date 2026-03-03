Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5394 del martes 3 de marzo / AILEN DÍAZ

Este martes 3 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5394 contempló un pozo total de $3.850 millones, monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Loto: $1.220 millones

Recargado: $510 millones

Revancha: $430 millones

Desquite: $130 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5394 del Loto

Loto: 39, 4, 33, 10, 28, 5

39, 4, 33, 10, 28, 5 Comodín: 36

Multiplicador: 7

Recargado: 40, 34, 27, 17, 32, 33

40, 34, 27, 17, 32, 33 Revancha: 23, 16, 18, 17, 2, 33

23, 16, 18, 17, 2, 33 Desquite: 16, 1, 9, 28, 10, 37

Jubilazo

32, 21, 33, 34, 13, 38

6, 24, 12, 39, 15, 34

15, 14, 8, 28, 24, 23

14, 18, 5, 23, 2, 36

39, 16, 27, 31, 32, 26

Jubilazo 50 años