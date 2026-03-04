Solo 8% de las postulaciones a cargos científicos en Chile son realizadas por mujeres, según estudio / Morsa Images

Un estudio de Trabajando.com reveló que solo el 8% de las postulaciones laborales a cargos STEM en Chile fueron realizadas por mujeres entre enero y diciembre de 2025, lo que evidencia una baja participación femenina en estas áreas.

STEM es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y agrupa carreras y profesiones como:

Ingenierías (civil, industrial, informática, eléctrica, entre otras)

Programación y desarrollo de software

Ciencias como física, química y biología

Matemáticas y estadística

Tecnología médica

Ciencia de datos e inteligencia artificial

El análisis también mostró que, pese a su alto nivel formativo, las mujeres tienden a postular mayoritariamente a cargos de menor jerarquía. Un 89,4% cuenta con estudios universitarios profesionales y un 8,2% posee postgrados. Además, un 8,4% declara tener estudios especializados en el área.

Entre las carreras más elegidas destacan Ingeniería Civil Industrial (8,7%), Ingeniería Industrial (5,7%) y Tecnología Médica (5,3%).

Sin embargo, el 60% de las postulaciones femeninas en STEM se concentra en cargos de bajo nivel jerárquico y solo un 0,8% corresponde a posiciones de liderazgo, lo que podría estar relacionado con barreras estructurales y sectores históricamente masculinizados.

Desde la compañía señalan que para aumentar la participación femenina en estas áreas —especialmente en cargos directivos— es necesario abordar factores culturales, educacionales y organizacionales que aún limitan su desarrollo.

En materia salarial, el estudio indica que las mujeres STEM declaran pretensiones de renta un 33% superiores a las de mujeres no STEM, y que la brecha salarial de género en estas áreas sería cercana al 3%, menor que en otros sectores del mercado laboral.