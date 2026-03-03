;

Agencia europea advierte que la contaminación está vinculada a mayor depresión y ansiedad

El reporte señaló que los efectos pueden comenzar desde etapas tempranas del desarrollo y manifestarse años después.

Javiera Rivera

Agencia europea advierte que la contaminación está vinculada a la depresión y la ansiedad

Agencia europea advierte que la contaminación está vinculada a la depresión y la ansiedad / Diego Martin

La contaminación ambiental no solo afecta al corazón y los pulmones, también puede impactar la salud mental.

Así lo advirtió este martes la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), que alertó sobre la relación entre distintos tipos de polución y trastornos como la depresión y la ansiedad.

En un informe reciente, el organismo señaló que la contaminación del aire —especialmente la presencia de material particulado fino (PM2.5) y dióxido de nitrógeno (NO2)— está asociada a síntomas depresivos.

El reporte también advierte que la exposición a sustancias químicas como el plomo y los disruptores endocrinos, particularmente durante etapas clave del desarrollo, podría aumentar el riesgo de problemas de salud mental.

A esto se suma la contaminación acústica. Según la EEA, el ruido generado por el tráfico aéreo y vehicular puede estar relacionado con un mayor riesgo de depresión y ansiedad, especialmente en personas más vulnerables.

Frente a este escenario, el organismo sostuvo que avanzar hacia los objetivos de “cero contaminación” no solo tendría beneficios ambientales, sino también efectos positivos en el bienestar psicológico.

Además, la agencia destacó que las soluciones basadas en la naturaleza —como el acceso a áreas verdes— cuentan con respaldo científico para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.

ADN Radio
