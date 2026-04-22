“Es nefasto, destructivo, se jacta de ser indecente”: Cony Capelly destroza a Sergio Rojas por polémicas declaraciones

Cony Capelly reapareció públicamente tras las acusaciones que realizó Sergio Rojas respecto a sus hábitos durante su paso por “Fiebre de Baile”, y tuvo un duro descargo por la situación.

La exparticipante de Gran hermano partió refiriéndose a la gravedad de estas declaraciones en su carrera, apuntando a que “podría afectar oportunidades labores”.

Luego de esto, Capelly se lanzó con todo contra Rojas y su posición en la farándula chilena.

“Que él se jacte de su posición comunicacional que es masiva, diciendo 'yo soy indecente’, ósea que te jactes de ser indecente habla demasiado de tu rol como comunicador, que es nefasto y destructivo para nuestra sociedad".

También, apuntó a conductas del periodista y su gran número de polémicas que ha tenido recientemente.

“He visto como trata a las mujeres, quizás él cree que porque es homosexual tiene esa potestad de poder decirle a cualquier mujer 'eres una indecente, trabajabas en esto y tal’. ¿Te crees que eres un ejemplo de ser humano?“, cerró.