“Sentimos un golpe muy fuerte”: pasajero narra el inédito choque entre dos aviones en Aeropuerto de Santiago

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Un vuelo de la aerolínea Latam, con destino a San Pablo, Brasil, sufrió un incidente tras colisionar con otro avión en la pista del aeropuerto de Santiago. El incidente, que obligó a cancelar y reprogramar vuelos, no dejó personas heridas, pero generó conmoción entre los ocupantes.

De acuerdo con el relato de Carlos Alberto, pasajero del vuelo afectado que conversó con Radio ADN, la aeronave se encontraba en el carreteo previo al despegue cuando sintieron un golpe muy fuerte proveniente de la parte trasera del avión.

Minutos antes del choque, algunos pasajeros ubicados cerca de las ventanas y la escotilla de salida ya se habían percatado de que el avión circulaba inusualmente cerca de otra aeronave.

Tras el impacto, el piloto informó de inmediato que el despegue se suspendía. Afortunadamente, al ocurrir a baja velocidad, el incidente fue catalogado como menor y no se registraron lesionados, quedando todo en un gran susto y un retraso temporal.

Sin embargo, el testigo destacó el potencial riesgo de la situación: “Pudo haber sido más grave porque si eso te encuentra donde el avión toma mayor velocidad, puedo haber sido mayor”.

Los pasajeros, en su mayoría de nacionalidad brasileña, expresaron su sorpresa ante el hecho, cuestionando cómo dos aeronaves equipadas con modernos indicadores de seguridad pudieron toparse de esa manera en la pista.

Finalmente, el vuelo fue reprogramado para cerca de las 00.30 de este jueves.