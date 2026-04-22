Este miércoles, Faloon Larraguibel participó de una ronda de entrevistas para el programa Fiebre de Baile donde recordó el duro momento que vivió con su ex pareja, Jean Paul Pineda.

La ex chica Yingo recordó su traumática relación con el ex futbolista tras bailar la canción La Perla de Rosalía.

“Tengo una red de apoyo muy bonita, mi mamá siempre está ahí e igual mi hermana”, comentó.

“Igualmente, soy yo la que lleva todo a la casa, soy yo la que se hace cargo de mis hijos, entonces, más allá de que me hayan pasado cosas terribles en mi vida e historia“, agregó Faloon.

“Todo lo que yo hacía era en modo automático, me sentía muerta por dentro”

La modelo reveló que ha recibido muchos mensajes de apoyo donde le han preguntado cómo ha logrado salir adelante, indicando que “es difícil, pero se logra”.

“Yo en algún momento también dije ‘no voy a poder salir, cómo, si estoy hundida en un hoyo donde no veo luz’”, expresó.

“Esta canción (La Perla) representa todo eso malo que uno vive con estas relaciones tóxicas, con estos hombres malos que te llegan a apagar y te llevan a que no sientas nada”, agregó.

Faloon, además, comentó que ha sido un proceso complicado, pero que es posible salir adelante y que se le abrieron millones de puertas que le dieron ganas de seguir luchando.

“Así me sentía yo, no sentía nada, que lo que yo hacía era en modo automático (…) me sentía muerta por dentro, pero se logra salir”, cerró.