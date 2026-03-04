Mujeres que transforman: conversaciones profundas que inspiran y lideran el mundo de hoy
El encuentro organizado por PRISA Media Chile y Mujer Impacta se realizará el 19 de marzo a las 19:00 horas en la Corporación Cultural Las Condes.
Por segundo año consecutivo, PRISA Media Chile y Mujer Impacta unen fuerzas para dar vida a Mujeres que Transforman, una instancia de celebración que, desde el año pasado, abre un espacio para compartir y dialogar sobre las transformaciones sociales que las mujeres han impulsado y sobre las que aún quedan por conquistar.
La segunda edición del encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 19 de marzo a las 19:00 horas nuevamente en la Corporación Cultural Las Condes. El programa de contenidos y las participantes de este año se darán a conocer en los próximos días.
Al igual que en la edición anterior, Mujeres que Transforman podrá seguirse en vivo desde cualquier lugar del país vía streaming, por los canales de YouTube de FMDOS, Imagina, Pudahuel, ADN, Rock&Pop, Concierto, y de EL PAÍS.
