Mujeres que transforman: conversaciones profundas que inspiran y lideran el mundo de hoy

Por segundo año consecutivo, PRISA Media Chile y Mujer Impacta unen fuerzas para dar vida a Mujeres que Transforman, una instancia de celebración que, desde el año pasado, abre un espacio para compartir y dialogar sobre las transformaciones sociales que las mujeres han impulsado y sobre las que aún quedan por conquistar.

La segunda edición del encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 19 de marzo a las 19:00 horas nuevamente en la Corporación Cultural Las Condes. El programa de contenidos y las participantes de este año se darán a conocer en los próximos días.