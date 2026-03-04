;

Mujeres que transforman: conversaciones profundas que inspiran y lideran el mundo de hoy

El encuentro organizado por PRISA Media Chile y Mujer Impacta se realizará el 19 de marzo a las 19:00 horas en la Corporación Cultural Las Condes.

Gabriel Esteffan

Mujeres que transforman: conversaciones profundas que inspiran y lideran el mundo de hoy

Por segundo año consecutivo, PRISA Media Chile y Mujer Impacta unen fuerzas para dar vida a Mujeres que Transforman, una instancia de celebración que, desde el año pasado, abre un espacio para compartir y dialogar sobre las transformaciones sociales que las mujeres han impulsado y sobre las que aún quedan por conquistar.

La segunda edición del encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 19 de marzo a las 19:00 horas nuevamente en la Corporación Cultural Las Condes. El programa de contenidos y las participantes de este año se darán a conocer en los próximos días.

Al igual que en la edición anterior, Mujeres que Transforman podrá seguirse en vivo desde cualquier lugar del país vía streaming, por los canales de YouTube de FMDOS, Imagina, Pudahuel, ADN, Rock&Pop, Concierto, y de EL PAÍS.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad