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“Acoso sexual y ambiente labora hostil”: Youtuber MrBeast enfrenta polémica demanda por parte de exempleada

La compañía del creador de contenido estadounidense emitió un comunicado defendiéndose.

Felipe Romo

“Acoso sexual y ambiente labora hostil”: Youtuber MrBeast enfrenta polémica demanda por parte de exempleada

James Donaldson, más conocido como MrBeast enfrenta una nueva polémica en su carrera como Youtuber, y fue demandado por una exintegrante del equipo de redes sociales de su empresa, que alegó acoso sexual, ambiente laboral hostil y el incumplimiento de una licencia por parto.

Lorrayne Mavromatis de 34 años, demandó a MrBeastYouTube, LLC y GameChanger 24/7 por violar una ley federal que da derecho a los empleados tomar licencias laborales por razones familiares y médicas calificadas.

Sumado a esto, la mujer acusó que fue excluida de varias reuniones sin explicación, y de varias conductas misóginas por parte de otros trabajadores. Mavromatis apuntó directamente a MrBeast y James Warren, SEO de la compañia.

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“Cuando la demandante le preguntó a Warren por qué Jimmy (MrBeast) no se reunía con ella respecto a ciertos proyectos, él le respondió: ‘Jimmy se pone muy incómodo con mujeres atractivas. Digamos que cuando estás cerca y él va al baño, en realidad no está usando el baño’“, argumentó el equipo legal de la demandante.

Sin embargo, desde la empresa del youtuber estadounidense aseguraron que estas acusaciones son falsas, y que netamente tienen como objetivo “conseguir dinero fácil”. Además, apuntan a que poseen testimonios que desacreditan lo denunciado.

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