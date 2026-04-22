“Acoso sexual y ambiente labora hostil”: Youtuber MrBeast enfrenta polémica demanda por parte de exempleada
La compañía del creador de contenido estadounidense emitió un comunicado defendiéndose.
James Donaldson, más conocido como MrBeast enfrenta una nueva polémica en su carrera como Youtuber, y fue demandado por una exintegrante del equipo de redes sociales de su empresa, que alegó acoso sexual, ambiente laboral hostil y el incumplimiento de una licencia por parto.
Lorrayne Mavromatis de 34 años, demandó a MrBeastYouTube, LLC y GameChanger 24/7 por violar una ley federal que da derecho a los empleados tomar licencias laborales por razones familiares y médicas calificadas.
Sumado a esto, la mujer acusó que fue excluida de varias reuniones sin explicación, y de varias conductas misóginas por parte de otros trabajadores. Mavromatis apuntó directamente a MrBeast y James Warren, SEO de la compañia.
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“Cuando la demandante le preguntó a Warren por qué Jimmy (MrBeast) no se reunía con ella respecto a ciertos proyectos, él le respondió: ‘Jimmy se pone muy incómodo con mujeres atractivas. Digamos que cuando estás cerca y él va al baño, en realidad no está usando el baño’“, argumentó el equipo legal de la demandante.
Sin embargo, desde la empresa del youtuber estadounidense aseguraron que estas acusaciones son falsas, y que netamente tienen como objetivo “conseguir dinero fácil”. Además, apuntan a que poseen testimonios que desacreditan lo denunciado.
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