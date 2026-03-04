Contraloría cuestiona uso de auto institucional por parte de Camila Vallejo: habría asistido al aniversarios del PS y el PC

La Contraloría General de la República remitió a la Cámara de Diputadas y Diputados un informe en el que cuestiona tres desplazamientos realizados por la ministra Camila Vallejo en un vehículo institucional.

En el documento y según Mega, el organismo fiscalizador sostuvo que “no consta que los trayectos (…) correspondan a fines propios del cargo”, aludiendo a viajes efectuados durante 2023 y 2024 tanto a un domicilio en Las Condes como al Teatro Coliseo, en Santiago.

La revisión se enmarca en un análisis más amplio sobre el uso de automóviles fiscales en el Ejecutivo.

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, “el informe de Contraloría se encuentra en etapa de revisión”, luego de que la Segegob entregara nuevos antecedentes.

Asistió a los aniversarios del PS y del PC

Según esas mismas fuentes, dos de las fechas observadas corresponden a asistencias a los aniversarios del Partido Socialista de Chile y del Partido Comunista de Chile, mientras que otro desplazamiento se produjo por “una urgencia alérgica” en un centro médico.

La Contraloría precisó que no tiene “facultades legales para perseguir su eventual responsabilidad”, por lo que derivó los antecedentes a la Cámara para que evalúe posibles acciones.

Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno señalaron a Mega que, “tras la revisión de su contenido, solicitaremos formalmente una reevaluación del informe final, aportando nuevos antecedentes”.

Asimismo, afirmaron tener la “convicción de que los desplazamientos cuestionados se realizaron apegados a la ley” y reiteraron su disposición a colaborar con los órganos fiscalizadores.