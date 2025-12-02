;

“Yo no voy a tomar el tema”: indultos a condenados de Punta Peuco, la pregunta que Kast se negó a abordar

En la recta final presidencial, el candidato rechazó referirse al tema y acusó al Ejecutivo de instalar un “estilo de confrontación”.

ADN Radio

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

En plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano, eludió nuevamente precisar si estaría dispuesto a indultar a condenados por violaciones de derechos humanos recluidos en el ahora expenal Punta Peuco.

Su respuesta surgió tras las críticas del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien advirtió que una medida de ese tipo significaría “un retroceso” en materia de justicia y derechos humanos.

ADN

El emplazamiento del secretario de Estado se produjo luego de una reunión en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric, autoridades del Ministerio de Justicia y representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Tras el encuentro, Gajardo remarcó que cualquier indulto a criminales de lesa humanidad “implica impunidad” y contradice los avances del país en reparación y verdad.

ADN

¿Qué dijo Kast?

Consultado por la prensa sobre su postura, Kast optó por no referirse al fondo del asunto. “Lo que descarto es contestarle a un vocero de la candidata Jara”, dijo, acusando al Gobierno y a la abanderada oficialista de “mantener un estilo de confrontación” en la campaña.

ADN

José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

El candidato sostuvo que su prioridad está puesta en “temas de futuro”, especialmente seguridad y migración, y que no se desviará hacia debates que, a su juicio, el oficialismo intenta instalar: “Yo no voy a tomar el tema. Estoy enfocado en las urgencias sociales”.

Pese a la insistencia de los periodistas, Kast reiteró que no entregará definiciones. En cambio, emplazó al ministro de Justicia a “ocuparse de los problemas dentro de las cárceles”, mencionando el ingreso de droga, vulneraciones de derechos, amenazas a autoridades y “fiestas” al interior de recintos penales.

