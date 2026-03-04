Exdirector del SLEP Atacama tras presentar querella contra Presidente Boric: “Se aprovechó de la tribuna que tiene”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daslav Mihovilovic, exdirector ejecutivo suplente del SLEP Atacama, presentó una querella contra el Presidente Gabriel Boric luego de que el Mandatario lo calificara públicamente como “descriteriado”, en medio de la controversia por la celebración del aniversario del organismo educacional en Copiapó.

La acción judicial fue ingresada el 27 de febrero ante el Juzgado de Garantía de la capital regional.

En conversación con Radio ADN, Mihovilovic sostuvo que el objetivo es “poder limpiar mi nombre”, acusando que las declaraciones presidenciales “lo que hacen es denostarme como persona y gratuitamente”.

El exdirectivo defendió que la actividad cuestionada “no comprometió recursos públicos, tal como lo concluye la auditoría ministerial”, y descartó irregularidades en el evento.

“Se aprovecha de la tribuna que tiene”

Respecto de la limusina que generó críticas, afirmó que “no la empleó nadie del servicio local”, asegurando que fue parte de “una estrategia de marketing” de la empresa organizadora.

Además, subrayó que “no hubo bar abierto, no se comprometió recurso fiscal”, y cuestionó que, pese a esos antecedentes, el Presidente se refiriera a él en esos términos.

A su juicio, los dichos “lo único que hacen es mancillar mi nombre al aprovecharse de la tribuna que tiene como máxima autoridad del país”.

Finalmente, advirtió que la situación impacta su futuro laboral. “Acceder a puestos laborales públicos o privados (…) claramente se pone cuesta arriba”, afirmó, agregando que los “comentarios que carecen de sustento técnico”.