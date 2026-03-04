;

Exdirector del SLEP Atacama tras presentar querella contra Presidente Boric: “Se aprovechó de la tribuna que tiene”

La acción judicial fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Copiapó. Mihovilovic busca “limpiar su nombre” tras la controversia por el aniversario del servicio.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Exdirector del SLEP Atacama tras presentar querella contra Presidente Boric

Exdirector del SLEP Atacama tras presentar querella contra Presidente Boric

07:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daslav Mihovilovic, exdirector ejecutivo suplente del SLEP Atacama, presentó una querella contra el Presidente Gabriel Boric luego de que el Mandatario lo calificara públicamente como “descriteriado”, en medio de la controversia por la celebración del aniversario del organismo educacional en Copiapó.

La acción judicial fue ingresada el 27 de febrero ante el Juzgado de Garantía de la capital regional.

En conversación con Radio ADN, Mihovilovic sostuvo que el objetivo es “poder limpiar mi nombre”, acusando que las declaraciones presidenciales “lo que hacen es denostarme como persona y gratuitamente”.

Revisa también:

ADN

El exdirectivo defendió que la actividad cuestionada “no comprometió recursos públicos, tal como lo concluye la auditoría ministerial”, y descartó irregularidades en el evento.

“Se aprovecha de la tribuna que tiene”

Respecto de la limusina que generó críticas, afirmó que “no la empleó nadie del servicio local”, asegurando que fue parte de “una estrategia de marketing” de la empresa organizadora.

Además, subrayó que “no hubo bar abierto, no se comprometió recurso fiscal”, y cuestionó que, pese a esos antecedentes, el Presidente se refiriera a él en esos términos.

A su juicio, los dichos “lo único que hacen es mancillar mi nombre al aprovecharse de la tribuna que tiene como máxima autoridad del país”.

Finalmente, advirtió que la situación impacta su futuro laboral. “Acceder a puestos laborales públicos o privados (…) claramente se pone cuesta arriba”, afirmó, agregando que los “comentarios que carecen de sustento técnico”.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad