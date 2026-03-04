Dos sujetos atacan a fiscal subrogante en plena entrada del Ministerio Público en San Felipe: hay un detenido por homicidio frustrado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un fiscal subrogante de la Fiscalía Local de San Felipe fue agredido física y verbalmente mientras ingresaba a dependencias del Ministerio Público, en un hecho ocurrido la jornada del martes y que derivó en la detención del presunto autor por homicidio frustrado.

Según los antecedentes, dos sujetos se acercaron al persecutor en el acceso al edificio y comenzaron a insultarlo. Luego, uno de ellos le propinó golpes de puño en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que la víctima es un abogado asistente que ese día ejercía como fiscal subrogante.

“Ayer, desafortunadamente, uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado en el acceso a la Fiscalía de ese lugar por un sujeto que hoy ha sido individualizado”, señaló.

“Reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad”

Tras diligencias de Carabineros de Chile, se logró ubicar y detener al presunto agresor, un hombre de 48 años con antecedentes policiales, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención.

Perivancich además anunció una revisión de las medidas internas de resguardo.

“Reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad para dar garantía a fiscales, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en orden a continuar con su labor, llevando al mínimo posible los riesgos de situaciones como esta”, afirmó.