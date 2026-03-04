;

Dos sujetos atacan a fiscal subrogante en plena entrada del Ministerio Público en San Felipe: hay un detenido por homicidio frustrado

La autoridad regional condenó lo ocurrido, confirmó la captura del presunto autor y anunció revisión de medidas de resguardo institucional.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Dos sujetos atacan a fiscal subrogante en San Felipe

Dos sujetos atacan a fiscal subrogante en San Felipe

00:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un fiscal subrogante de la Fiscalía Local de San Felipe fue agredido física y verbalmente mientras ingresaba a dependencias del Ministerio Público, en un hecho ocurrido la jornada del martes y que derivó en la detención del presunto autor por homicidio frustrado.

Según los antecedentes, dos sujetos se acercaron al persecutor en el acceso al edificio y comenzaron a insultarlo. Luego, uno de ellos le propinó golpes de puño en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones.

Revisa también:

ADN

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que la víctima es un abogado asistente que ese día ejercía como fiscal subrogante.

“Ayer, desafortunadamente, uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado en el acceso a la Fiscalía de ese lugar por un sujeto que hoy ha sido individualizado”, señaló.

“Reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad”

Tras diligencias de Carabineros de Chile, se logró ubicar y detener al presunto agresor, un hombre de 48 años con antecedentes policiales, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención.

Perivancich además anunció una revisión de las medidas internas de resguardo.

Reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad para dar garantía a fiscales, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en orden a continuar con su labor, llevando al mínimo posible los riesgos de situaciones como esta”, afirmó.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad