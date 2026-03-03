El fútbol chileno vuelve a estar de luto: jugador de 19 años muere tras ser baleado / Instagram @brujasalamanca.oficial

El fútbol chileno se ha visto involucrado en hechos más bien propios de la crónica roja durante los últimos días, como el incidente en un partido de fútbol amateur que terminó con un jugador fallecido en San Antonio.

A lo anterior se suma otra muerte en las últimas horas, también producto de impactos de bala, aunque esta vez lejos de una cancha.

El fallecido es el futbolista Tomás Bustamante Carriel, de apenas 19 años, quien perdió la vida tras ser víctima de una balacera en Coihueco.

El formado en Ñublense fue traladado al Cesfam de la ciudad con dos impactos de bala en su cuerpo, por lo cual fue trasladado al Hospital Herminda Martin de Chilán, donde murió ante la gravedad de las heridas.

Tomás Bustamante jugó la temporada pasada en Brujas de Salamanca, club de la Segunda División, quien confirmó el deceso de su exjugador a través de sus redes sociales.

“Queremos entregar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro querido “Tomy”, haciéndonos parte del gran dolor que su partida deja. Te enviamos un abrazo al cielo, Tomás. Siempre te recordaremos“, expresaron en el elenco nortino.