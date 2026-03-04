OPS emite alerta por efectos adversos asociados a inyecciones para bajar de peso / Alones Creative

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta para los países de América ante el aumento de reportes de efectos adversos vinculados al uso de medicamentos inyectables utilizados para bajar de peso.

Se trata de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1 —entre ellos semaglutida, dulaglutida, liraglutida y tirzepatida— que originalmente fueron desarrollados para tratar la diabetes tipo 2 y que también pueden indicarse en algunos casos de obesidad.

La OPS advirtió que el uso indebido de estos medicamentos, especialmente con fines estéticos, puede aumentar el riesgo de efectos adversos.

Entre los más frecuentes se encuentran molestias gastrointestinales, aunque también se han reportado complicaciones menos comunes pero graves, como pancreatitis aguda, enfermedad biliar u obstrucción intestinal.

En esa línea, el organismo recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el uso de estos tratamientos en personas con obesidad que no presenten diabetes tipo 2 u otras comorbilidades.

Además, la OPS alertó sobre el aumento de su venta por internet y redes sociales, lo que podría facilitar la circulación de productos falsificados o no autorizados.