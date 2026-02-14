;

90% no busca ayuda: OMS alerta por crisis silenciosa de salud mental en mujeres mayores de 50 años

El organismo advirtió que la cultura de negación agravan directamente la brecha en salud mental femenina.

Javiera Rivera

90% no busca ayuda: OMS alerta por crisis silenciosa de salud mental en mujeres mayores de 50 años

90% no busca ayuda: OMS alerta por crisis silenciosa de salud mental en mujeres mayores de 50 años / Jay Yuno

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una “crisis silenciosa” que afecta a mujeres mayores de 50 años, marcada por síntomas de ansiedad y depresión que, en la mayoría de los casos, no reciben atención profesional.

Según datos citados en el Reino Unido, cerca del 90% de quienes presentan señales de deterioro emocional no busca apoyo especializado.

El organismo alertó que el acelerado envejecimiento de la población mundial —con la proyección de que una de cada seis personas tendrá 60 años o más hacia el final de la década— intensifica la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental en la vejez.

Revisa también

ADN

Una encuesta de la British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), reveló que casi dos de cada tres mujeres mayores de 50 años reportan problemas de salud mental vinculados a la menopausia, duelos, cambios familiares y presiones económicas.

Lisa Morrison, de la BACP, afirmó que estos factores “confluyen, afectando el bienestar mental en la mediana edad”, mientras que Janet Lindsay, de Wellbeing of Women, advirtió sobre una “cultura de negación” que empuja a muchas mujeres a silenciar sus dificultades.

La OMS, a través del Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), subrayó que los trastornos mentales representan el 14% de la carga mundial de enfermedad y reiteró el llamado a ampliar el acceso a atención psicosocial y médica, con especial enfoque en la población mayor y las brechas de género.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad