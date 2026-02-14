90% no busca ayuda: OMS alerta por crisis silenciosa de salud mental en mujeres mayores de 50 años / Jay Yuno

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una “crisis silenciosa” que afecta a mujeres mayores de 50 años, marcada por síntomas de ansiedad y depresión que, en la mayoría de los casos, no reciben atención profesional.

Según datos citados en el Reino Unido, cerca del 90% de quienes presentan señales de deterioro emocional no busca apoyo especializado.

El organismo alertó que el acelerado envejecimiento de la población mundial —con la proyección de que una de cada seis personas tendrá 60 años o más hacia el final de la década— intensifica la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental en la vejez.

Una encuesta de la British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), reveló que casi dos de cada tres mujeres mayores de 50 años reportan problemas de salud mental vinculados a la menopausia, duelos, cambios familiares y presiones económicas.

Lisa Morrison, de la BACP, afirmó que estos factores “confluyen, afectando el bienestar mental en la mediana edad”, mientras que Janet Lindsay, de Wellbeing of Women, advirtió sobre una “cultura de negación” que empuja a muchas mujeres a silenciar sus dificultades.

La OMS, a través del Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), subrayó que los trastornos mentales representan el 14% de la carga mundial de enfermedad y reiteró el llamado a ampliar el acceso a atención psicosocial y médica, con especial enfoque en la población mayor y las brechas de género.