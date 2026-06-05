Minsal advierte que niños sin dos dosis contra el sarampión no podrán viajar al extranjero estas vacaciones

Una estricta advertencia sanitaria levantó el Ejecutivo de cara a los masivos desplazamientos internacionales programados para las próximas semanas. Ad portas del inicio de las vacaciones de invierno escolares y del pitazo inicial del Mundial de Fútbol, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, hizo un llamado perentorio a los padres y tutores legales para que verifiquen de forma urgente que sus hijos cuenten con las dos dosis obligatorias de la vacuna contra el sarampión antes de abandonar el territorio nacional.

La ofensiva de la autoridad responde directamente a la proliferación de brotes activos de este virus en diversos países de la región y el globo, gatillados por la baja cobertura de inoculación y el riesgo inminente de la llegada de casos importados a Chile. Pizarro detalló que naciones de alto tránsito turístico como México, Canadá, Estados Unidos y Perú registran brotes complejos, por lo que resulta indispensable actualizar los registros médicos. El factor tiempo es clave para la efectividad biológica: la subsecretaria afirmó de forma tajante que si los menores no poseen el esquema completo, se recomienda suspender el viaje, precisando que la inoculación debe ejecutarse obligatoriamente al menos 15 días antes de abordar el vuelo para asegurar el desarrollo de la inmunización.

“La cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas”, alertó la subsecretaria Pizarro, asignando la responsabilidad de chequear los carnets directamente a los adultos a cargo.

Brechas de cobertura y el éxodo masivo en el terminal aéreo

A pesar de que Chile acumula más de tres décadas sin registrar transmisión autóctona del virus —gracias a una sólida política de Estado que administra la dosis obligatoria a los 12 y 36 meses de edad—, las alarmas del Minsal se encendieron debido a la baja cobertura detectada en los refuerzos. Los balances estadísticos del ministerio estiman que actualmente existen cerca de 95 mil niños de hasta seis años de edad que no cuentan con su esquema completo de protección contra el sarampión, quedando totalmente vulnerables frente al escenario epidemiológico mundial.

La brecha de protección coincide con una proyección histórica de tráfico en las losas aéreas del país. Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto de Santiago, informó que para el bloque de junio y julio se proyecta el flujo de alrededor de 4 millones de pasajeros en el terminal de Pudahuel. De esa cifra global, el ejecutivo corporativo detalló que el 45% de los usuarios saldrá de las fronteras de Chile, impulsados tanto por las vacaciones familiares de invierno como por traslados turísticos directamente vinculados a las sedes del Mundial de Fútbol.

Protocolo por edades y alerta epidemiológica por Ébola

Para facilitar la fiscalización, la subsecretaria Pizarro detalló que los tutores pueden revisar el historial médico de los menores de hasta 14 años ingresando con su Clave Única en la pestaña “Tus Hijos” del sitio web oficial www.portalpaciente.minsal.cl. Asimismo, el Minsal fijó un estricto protocolo de regularización según el grupo etario del viajero:

Lactantes (entre 6 meses y 1 año): Al no cumplir aún la edad de la primera dosis regular, deben adelantar de forma excepcional su vacunación para salir protegidos. Una vez que regresen a Chile, deberán reincorporarse al calendario normal y recibir obligatoriamente sus dosis de los 12 y 36 meses.

Al no cumplir aún la edad de la primera dosis regular, para salir protegidos. Una vez que regresen a Chile, deberán reincorporarse al calendario normal y recibir obligatoriamente sus dosis de los 12 y 36 meses. Menores de 18 años: Están obligados a regularizar y ponerse al día con sus dos dosis rezagadas si el registro del Minsal figura incompleto.

Están obligados a regularizar y ponerse al día con sus dos dosis rezagadas si el registro del Minsal figura incompleto. Adultos (nacidos entre 1971 y 1981): A todas las personas nacidas en este bloque de años que no tengan la certeza clínica de haber recibido su esquema completo, el Minsal les recomienda inocularse una dosis de refuerzo si planean viajar al extranjero. Ante cualquier duda, los usuarios pueden canalizar consultas telefónicas al servicio Salud Responde llamando al número 600 360 7777.

Finalmente, la agenda del Ministerio de Salud debió abrir un segundo flanco internacional debido a las contingencias del continente africano. La subsecretaria abordó la declaración de emergencia de importancia internacional de salud pública decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de un brote de Ébola con fuerte afectación en Uganda y la República Democrática del Congo.

Pizarro aclaró que si bien el riesgo de ingreso de esta letal patología a las fronteras chilenas es catalogado técnicamente como “bajo”, la probabilidad real existe. Por este motivo, el Ministerio de Salud decretó una alerta epidemiológica oficial, activando un riguroso proceso de vigilancia y control de viajeros en una mesa técnica coordinada de forma directa con la Policía de Investigaciones (PDI), los estamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el despliegue en terreno de la Seremi de Salud metropolitana.