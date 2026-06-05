Irán frena acuerdo de paz con EE.UU. y exige a Donald Trump liberar US$ 24.000 millones en fondos congelados

Un balde de agua fría recibieron las expectativas globales de un pronto cese de las hostilidades en Medio Oriente. El proceso de paz destinado a poner fin a la guerra entre Estados Unidos y la República Islámica ha entrado en una fase crítica de parálisis.

Así lo confirmó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, quien aseguró de forma tajante a la cadena estadounidense CNN que las negociaciones con Washington se encuentran actualmente “estancadas” y que la continuidad de los diálogos depende exclusivamente de que el presidente Donald Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares (unos 20.810 millones de euros) en fondos iraníes que permanecen congelados.

De acuerdo con las declaraciones del alto estratega militar desde Teherán, el desembolso de esta millonaria suma de dinero constituye una condición indispensable, previa e intransable para sellar cualquier documento oficial de paz. El funcionario de la teocracia enfatizó que “la pelota está ahora en el tejado de Trump” y que el desbloqueo de los recursos es la única vía para destrabar el actual nudo diplomático.

El dilema de la Casa Blanca y el desembolso en dos fases

Los detalles de la propuesta entregada por las autoridades iraníes a la cadena televisiva desglosan una exigencia financiera dividida en dos tramos:

Primer desembolso: Irán exige la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares de manera automática tan pronto como ambas administraciones estampen su firma en el acuerdo de paz.

Irán exige la liberación inmediata de tan pronto como ambas administraciones estampen su firma en el acuerdo de paz. Segundo desembolso: Los restantes 12.000 millones de dólares deberán ser transferidos en una etapa posterior y complementaria del cronograma.

“Si Trump quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar”, esgrimió con firmeza Mohsen Rezaei respecto al conflicto financiero.

Sin embargo, los términos planteados por la República Islámica chocan de frente con la estrategia de seguridad de la Casa Blanca. Fuentes de la administración estadounidense reconocen que Washington teme que descongelar una masa tan importante de divisas en una etapa temprana del proceso le haga perder su principal herramienta de presión política y económica sobre Teherán de cara a las verificaciones futuras del tratado.

Amenazas de expansión militar y mensajes contradictorios

Las declaraciones de Rezaei también escalaron en el plano de las advertencias bélicas de cara a los próximos días. El asesor militar fue enfático en señalar que si el Pentágono decide reanudar la ofensiva militar activa, Irán posee la capacidad logística y estratégica para “extender la guerra” mucho más allá del golfo Pérsico, fijando como blancos potenciales de ataque a las bases e infraestructuras militares que Estados Unidos mantiene desplegadas en zonas de alto tráfico como el océano Índico, el mar Rojo o el mar Mediterráneo. La tensión regional ya sumó un hito en las últimas horas, luego de que la Armada iraní confirmara que efectuó disparos de advertencia en contra de destructores de la Marina estadounidense en las aguas del golfo de Omán.

Durante la entrevista, el asesor esquivó pronunciarse sobre los persistentes rumores en torno al estado de salud de Jameneí y descartó de plano que se esté evaluando una cumbre o reunión presencial entre el líder supremo y el presidente de Estados Unidos: “No sucederá. Ahora mismo estamos en la primera fase de las negociaciones y Trump las ha paralizado”.

Las afirmaciones de Teherán exponen una evidente contradicción con el relato que emana desde Washington. Mientras ambas potencias llevan semanas intercambiando borradores de paz a través de la mediación oficial de delegados de Pakistán, los mensajes públicos son radicalmente opuestos: mientras Irán da por congeladas las mesas de trabajo, Donald Trump sostiene con optimismo ante los medios que las conversaciones siguen su curso normal y que un acuerdo definitivo podría ser anunciado formalmente este mismo fin de semana.